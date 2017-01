1012 Love Query

Hello

I m 21

Engineering kar raha ho Gujarat me

Is Darmiyaan regular up down karte time roj ek ladki me sath aati thi

Woh bhi Gujarat me Medical College stdy karti thi

To hum dono regular buse up down karte tha us Darmiyaan hum frnd bane aur phone number exchange kiya

Hike Whatsapp pr roj chatting krte tha

Phir mene uski birthday pr mane usko propose kiya to usne smile k sath “Yes” bola…

Phir hum dono Ek Doosre ko time dene lage

Sab kuch acha chal raha thi bt mere first love ne muje se patch up kar liya aur mane ha bhi bol diya ab me kya karu

Me dono ko bohot love karta ho….

Ab me kya karu